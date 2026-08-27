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Dünya Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi
Dünya

Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi

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Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi

Suriye ile Suudi Arabistan ulaşım, lojistik ve posta hizmetlerini kapsayan 3 mutabakat zaptına imza atarak ekonomik ilişkilerde yeni bir adım attı. Söz konusu anlaşmalar, Şam ile Riyad arasındaki ekonomik ilişkilerin 2026'nın başından bu yana genişlemesinin devamı niteliğinde. Bu dönemde altyapı, havacılık, iletişim, su ve gayrimenkul geliştirme sektörlerinde yatırım paketleri ve ortak mutabakatlar imzalanmıştı.

Türkiye ve Pakistan ile birlikte Mekke Anlaşması'na imza atan Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Suriye'nin resmi ajansı SANA haberine göre, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ile Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Salih bin Nasır el-Casir, başkent Şam'da iki ülke heyetlerinin katılımıyla düzenlenen genişletilmiş ikili görüşmede lojistik ve demir yolu alanlarında işbirliğini öngören 2 mutabakat zaptına imza attı.

Aynı kapsamda Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel ile Suudi Bakan Casir, iki ülkenin posta kurumları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, uzmanlık paylaşımı ve posta hizmetlerinin geliştirilmesini öngören mutabakat zaptını imzaladı.

İşbirliğinin hedefi

Söz konusu işbirliğinin Suriye'deki kara yolu ve demir yolu ağlarının rehabilitasyonu için kapasite geliştirme, uzmanlık paylaşımı ve teknik çalışmalar yürütülmesi ile posta sisteminin geliştirilmesini kapsadığı, bu çalışmalarla yük taşımacılığı ve ticaret hareketliliğinin artırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir, kamyon şoförlerine vize verilerek iki yönlü mal taşımacılığının kolaylaştırılmasna yönelik Suudi Arabistan'ın attığı adımları takdir etti.

Bedir, Şam'ın kara yolu ve demir yolu ağlarını geliştirmeyi ve Suudi Arabistan'ın sahip olduğu ileri düzeydeki deneyimlerden yararlanmayı arzuladığını ifade etti.

Suudi Bakan Casir'den açıklama

 

Suudi Bakan Casir ise ülkesinin Suriye'yle işbirliği ve ortaklığını güçlendirme ile ilişkileri en yüksek hızda geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Casir, ziyaretin, Suudi Arabistan'ın ulusal vizyonu kapsamında hayata geçirilen projeler çerçevesinde işbirliği alanlarını genişletmeyi ve deneyim paylaşımını amaçladığını kaydetti.

Resmi kaynaklardan, imzalanan mutabakatlarla bağlantılı yatırım ve mühendislik projelerinin sahada uygulanmasına başlanmasına ilişkin takvim konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Söz konusu anlaşmalar, Şam ile Riyad arasındaki ekonomik ilişkilerin 2026'nın başından bu yana genişlemesinin devamı niteliğinde. Bu dönemde altyapı, havacılık, iletişim, su ve gayrimenkul geliştirme sektörlerinde yatırım paketleri ve ortak mutabakatlar imzalanmıştı.

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