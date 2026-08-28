  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Haydut devletten yeni açıklama! İran anlaşma için yalvarıyor Siyonistler huzur vermiyor! Topçu ateşiyle vurdular Yiyin birbirinizi! Netanyahu ile Ben-Gvir arasında kavga Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa etti CHP’li belediyede deprem! İstifa eden 6 meclis üyesi AK Parti’ye geçti Önce çöle gömdüler sonra hayatları değişti Trump’tan çok konuşulacak karar! Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” yaptı İslam dünyasında yeni dönem! İİT'nin başına o isim geçti: İlk gündem İsrail Bakan Gürlek’ten Süleymancılar ve Kuytulcular açıklaması: Kesinlikle dini gruba değil suç örgütlerine operasyon yaptık İran’dan Trump yönetimine sert suçlama! “Bölgenin istikrarını bozuyor”
Gündem Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı! Açtığı yolda yürüyenler mirasını yaşatıyor
Gündem

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı! Açtığı yolda yürüyenler mirasını yaşatıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı! Açtığı yolda yürüyenler mirasını yaşatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden başörtüsü mücadelesinin sembol ismi yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı. Şenler'in değerlerinden taviz vermeden açtığı yolun bugün de birçok kişiye umut ve kararlılık aşıladığını kaydeden Erdoğan, neslin onun mirasına sahip çıktığını söyledi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şenler'in sözünü cesaretle söyleyen ve kalemine inancıyla yön veren bir ömrün sahibi olduğunu belirtti.

Şenler'in değerlerinden taviz vermeden açtığı yolun bugün de birçok kişiye umut ve kararlılık aşıladığını kaydeden Erdoğan, "Ne mutlu ki Şule Yüksel Şenler Vakfı, onun düşünce ve değer dünyasını yaşatan çalışmalarla bu yolculuğu sürdürüyor. Şenler'in mirasına sahip çıkan her güzel gayretin çoğalarak nice gönüllere ulaşmasını diliyor, vefat yıl dönümünde Şule ablayı rahmet ve özlemle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından kutladı Emine Erdoğan'dan 25. yıl paylaşımı
Sosyal medya hesabından kutladı Emine Erdoğan'dan 25. yıl paylaşımı

Gündem

Sosyal medya hesabından kutladı Emine Erdoğan'dan 25. yıl paylaşımı

Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık vizyonunda yeni adım: Dört ilin deneyimi İstanbul'a taşınıyor
Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık vizyonunda yeni adım: Dört ilin deneyimi İstanbul'a taşınıyor

Gündem

Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık vizyonunda yeni adım: Dört ilin deneyimi İstanbul'a taşınıyor

Emine Erdoğan'dan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı

Gündem

Emine Erdoğan'dan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım…
Gündem

AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım…

Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş ve suç örgütüne yönelik operasyonlar hakkında konuşan Bülent Arınç, "Ben..
İstanbul'da sıcak saatler! 3 polis yaralı
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler! 3 polis yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde aracıyla kaçan şüpheliyi takip ederken meydana gelen trafik kazasında 3 yunus polisi yaralandı. Yaralı po..
AK Parti'de sistemi değiştirecek formül masada! 2018'de kaldırılmıştı, geri dönüyor
Gündem

AK Parti'de sistemi değiştirecek formül masada! 2018'de kaldırılmıştı, geri dönüyor

AK Parti'nin yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik çalışmalarıyla ilgili Ankara kulislerinden dikkat çeken bilgiler ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23