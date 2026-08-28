Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı! Açtığı yolda yürüyenler mirasını yaşatıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden başörtüsü mücadelesinin sembol ismi yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı. Şenler'in değerlerinden taviz vermeden açtığı yolun bugün de birçok kişiye umut ve kararlılık aşıladığını kaydeden Erdoğan, neslin onun mirasına sahip çıktığını söyledi.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şenler'in sözünü cesaretle söyleyen ve kalemine inancıyla yön veren bir ömrün sahibi olduğunu belirtti.
Şenler'in değerlerinden taviz vermeden açtığı yolun bugün de birçok kişiye umut ve kararlılık aşıladığını kaydeden Erdoğan, "Ne mutlu ki Şule Yüksel Şenler Vakfı, onun düşünce ve değer dünyasını yaşatan çalışmalarla bu yolculuğu sürdürüyor. Şenler'in mirasına sahip çıkan her güzel gayretin çoğalarak nice gönüllere ulaşmasını diliyor, vefat yıl dönümünde Şule ablayı rahmet ve özlemle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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