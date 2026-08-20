Bakan Ersoy, Hitit İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan sergiyi ziyaret etti.

Ziyaretçilerin böylece bir arkeolojik alanın keşfinden kazı ve restorasyon çalışmalarına, yüzey araştırmalarından bilimsel belgeleme süreçlerine kadar uzanan araştırma serüvenine yakından tanıklık ettiğini ifade eden Ersoy, tüm vatandaşları sergiyi görmek üzere Anadolu Medeniyetleri Müzesine davet etti.