Bakan Ersoy, Hitit İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan sergiyi ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesinde ziyaretçilerle buluşan “Yalburt Pınarı’nda Bir Hitit Kralı” sergisini ziyaret etti. Hitit İmparatorluğu’nun izlerini günümüze taşıyan sergide 40 eserin yer aldığını belirten Bakan Ersoy, Yalburt’un 1970 yılındaki keşfinden günümüze uzanan arkeolojik araştırma sürecinin de görsel ve belgesel materyallerle kapsamlı biçimde ziyaretçilere sunulduğunu ifade etti.