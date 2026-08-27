Bu AİHM’yi mi savunuyorsun Taşgetiren?

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Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Türkiye’nin milli egemenliğini hedef alan çevrelerin sık sık dile getirdiği, “Avrupai hukuk” safsatasına alet oldu. Taşgetiren, bugünkü “AİHM'e haddini bildirince hukuk devleti mi oluyoruz?” başlıklı yazısında, uluslararası vesayetin Türkiye'deki sözcülüğüne soyunarak devleti sert sözlerle eleştirmeye kalktı.

MİLLİ EGEMENLİĞE KARŞI BATI GÜZELLEMESİ

Yazısında adeta AİHM avukatlığına soyunan Taşgetiren, Türkiye'nin zorunlu yargı yetkisini ve uluslararası antlaşmaları bahane ederek, devletin egemenlik haklarını çiğnemeye çalışan Batı merkezli yargı vesayetini savundu. Türkiye'nin kendi iç güvenliğini korumak adına aldığı kararları görmezden gelen Karar yazarı, terör odaklarının ve karanlık isimlerin hamiliğini yapan AİHM'in kararlarına “eksiksiz uyulması” gerektiğini savundu.

Hükümetin geçmişteki reform sürecini çarpıtarak bugünkü milli duruşu yıpratmaya çalışan Taşgetiren, devlet organlarının ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarının milli iradeyi koruyan açıklamalarını “hukuk dışılık” olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un milli egemenliği savunan ve AİHM'e sınırlarını hatırlatan “Haddini bilsin” sözlerini doğrudan hedef alan yazar, devleti “yargıyı siyasallaştırmakla” suçladı.

MÜSLÜMANLARI SIRTINDAN HANÇERLEYEN AİHM'İ Mİ SAVUNUYORSUN?

Ahmet Taşgetiren’in Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni acımasızca eleştirirken arkasına sığındığı AİHM’in kirli sicili ise hafızalardaki tazeliğini koruyor. Bugün Taşgetiren’in adeta bir “adalet mercii” gibi pazarlamaya çalıştığı AİHM; geçmişte milyonlarca Müslümanın hakkını gasp eden, Refah Partisi’nin kapatılmasını “insan haklarına ve örgütlenme hakkına aykırı değil” diyerek onaylamıştı.

Aynı AİHM, bu topraklarda binlerce genç kızın hayatını karartan başörtüsü zulmüne de ortak olmuş, Leyla Şahin Usta davasında “üniversiteden atılmanın insan hakkı ihlali olmadığına” hükmederek faşist/kemalist dayatmalara arka çıkmıştı.

Dün Müslümanların en temel hakları çiğnenirken zulmün hamiliğini yapan AİHM'i bugün devlete karşı adeta kutsayan Ahmet Taşgetiren'in bu tutumu, “Siz kimin mahkemesini, kime karşı savunuyorsunuz?” sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.