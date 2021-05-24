6’ncı ve 7’nci ihracat trenleri yola çıkıyor

Çin’e trenle ihracat devam ediyor. 6’ncı ve 7’nci trenlerle ülkeye 41 konteynerden oluşan MDF kaplı levha yük gönderilecek.

2 haftalık sefer

Trenler bugün öğleden sonra Kocaeli Köseköy’den hareket edecekler. Türkiye’de bin 876, Gürcistan’da 220, Azerbaycan’a 430, Hazar Denizi’nde 420, Kazakistan’da 3 bin 200 ve Çin’de 2 bin 100 kilometre yol kat ederek Sian şehrine ulaşacaklar. Toplam 8 bin 693 kilometre yolu yaklaşık 2 haftada tamamlayacaklar. Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden yapılan ihracat taşımalarında yük çeşitliliği artıyor. Daha önce buzdolabı, soğutucu, bor madeni gibi yüklere MDF kaplı levha da ekleniyor. Türkiye’den Çin’e hareket eden ilk ihracat treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı törenle 4 Aralık 2020’de İstanbul’dan uğurlanmıştı. 2 kıta, 2 deniz, 5 ülke geçen tren, 19 Aralık 2020’de Şian şehrine varmıştı. Karaismailoğlu, “İlk ihracat trenimizin 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke aşarak Çin’e olan yolculuğunu başarıyla tamamlaması büyük bir hayalin artık gerçek olduğunun en büyük kanıtı olmuştur” ifadesini kullanmıştı.

Maliyet avantajı sağladı

İkinci tren, 20 Aralık 2020’de bin 400 buzdolabı yüklü olarak Çerkezköy’den uğurlanmıştı. Üçüncü ihracat treniyle ise Türkiye-Çin arasında demir yoluyla ilk bor ihracatı gerçekleştirilmişti. 42 konteyner yüklü tren, Eskişehir Kırka’dan 29 Ocak’ta rafine bor ürünleriyle yola çıkmıştı. Toplam 7 bin 792 kilometre yol kat eden tren, iki haftada Çin’e gitmişti. Deniz yoluyla yaklaşık 45-60 günde yapılan bor ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içinde tamamlanmıştı. Hem ulaştırma maliyetleri hem zaman açısından çok önemli avantaj sağlanmıştı. BTK Demir Yolu Hattı üzerinden Rusya’ya uğurlanan diğer ihracat treniyle de 15 konteyner içinde Türkiye’de üretilen 3 bin 321 beyaz eşya gönderildi. Tren, 4 bin 650 kilometre yolu, 8 günde kat etti.

100 bin ton taşıma

BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye’den Çin’e 5 tren 201 vagon, 216 konteynerle 8 bin 500 ton ürün yollandı. Çin’den Türkiye’ye ise 90 tren bin 800 vagon, 2 bin 164 konteynerle 91 bin 500 ton yük geldi. Türkiye-ÇinTürkiye arasında demir yoluyla yapılan toplam taşıma ise 95 tren 2 bin 1 vagonla 100 bin tona dayandı.

Hedef büyük

Asya-Avrupa arasında en avantajlı güzergâhlardan birisi olarak ön plana çıkmaya başlayan BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor’la Türkiye-Çin arasında orta vadede karşılıklı yılda bin 500 tren işletilip 60 bin TEU yük taşınması hedefleniyor.