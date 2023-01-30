6'lı şeriat masası! "Kur'an tilaveti" detayı bomba

Hikmet Genç, altılı masadakilerin "seçim yatırımı" olarak yaptıkları takiyelere tepki gösterdi. "6'lı masa resmen laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmuş" ifadelerini kullanan Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"1 hafta önce ne demiştik?..

"Seçime 1-2 ay kala yine hatırlatacaklar; "By Kemal peygamber soyundan geliyor. Dedesinin türbesi var, Kabe'ye gitmişti. Gözünden şarıl şarıl yaşlar akmıştı. Üstelik de hafız." (Sallamıyoruz söylenmişi var. Bak: CHP'li eski vekil Ensar Öğüt)"

Hah işte başladılar.

Konya'da Seyyid Mahmud Hayrani'nin türbesini de ziyaret etmiş By Kemal.

Partililerle birlikte türbede dua etmiş. By Kemal'in soy kütüğüne ait bir sunum da yapılmış. Ve hatırlatmışlar; Seyyid Mahmud Hayrani By Kemal'in dedesiymiş. (Dedesiymiş?!.. Allah'ın lanet ettiği Ebu Leheb de Peygamber Efendimiz'in (S.A.S) amcasıydı...)

Eko umre yaptı. Seçime hazırlanıyor. Artık program afişlerinde namaz saatini bildiriyor. Fırsat bulur İstanbul'a gelirse Yasin okuyacak, huzur duasına duracak!

CHP Erzurum'da Regaib Gecesi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve kandil simidi dağıtıyor.

Akşener'in 2 kere hacca gittiğini ve 5 vakit namaz kıldığını öğrendik.

Davutoğlu ve Babacan eski AKP'li olmaktan yırtıyor.

Temel'in İslamcılığı kendinden menkul.

Geriye bir tek Gültekin Bey kalıyor. Onun oy oranı düşük. Bayram namazı kılsa yeter!

Ahan da bir daha söylüyorum. 'İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin' diyen Canan'ı da, iftar sofralarında ellerini semaya kaldırmış huşu içinde dua ederken göreceğiz.

Benim tek beklentim Hafız By Kemal'den Kur'an tilaveti. Hâlâ dinleyemedik. Bir Fatiha da olur!..

Hasılıkelam 6'lı masa resmen laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmuş?!

Tehlikenin farkında mısınız?!

...

(Erdoğan hakikaten büyük devrimci. Allah'a Kitab'a küfredenleri iftar sofrasında dua edecek, açılışlarda 'Besmele' çekecek, İslam düşmanlarını camiden çıkmayacak, 'çarşaf yırtma eylemi' yapanları Kur'an ve kandil simidi dağıtacak hale getirdi. Rüyamızda görsek inanmazdık.)"