6’lı masa iktidar olursa milli projeler çöpe gider

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, altılı masanın açıkladığı mutabakat metni ve cumhurbaşkanı adayı belirleyememesine ilişkin Akit’e flaş açıklamalarda bulundu. “Mutabakat metnine de baktık, bir taraftan da altılı masa liderlerinin söylemlerine de bakıyoruz, eğer bunlar kazaen iktidara gelirse Türkiye perişan olur” deyin Aydın, şunları dile getirdi:

AÇIKLANMAYAN MÜTHİŞ PROJELER

“Türkiye AK Parti iktidarında özgüvenini kazandı. Bu millet artık ‘ben yaparım’ diyor. Yüzde 20’lerden aldığımız savunma sanayindeki millilik yerlilik oranını yüzde 80’lere çıkardık. Kendi piyade tüfeğini yapamayan Türkiye, şimdi SİHA’sını, İHA’sını kendi savaş uçağını, hava savunma sistemlerini, savaş helikopterlerini, uçak konuşlandırılmış amfibik çıkarma gemilerini yapıyor. Bugün dünyadaki en büyük 100 savunma sanayi şirketinin 7’si Türkiye’den. Bunlar bizim kendi milli ve yerli şirketlerimiz. Bu çok önemli ve gurur verici. Eğer Türkiye dış politikada atak bir pozisyon aldıysa, ekonomisi de sanayisi de güçleniyorsa, dünyada gündem oluşturur, oyun kurar duruma gelmişse bunda savunma sanayisindeki gelişmenin büyük etkisi var. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolü çok önemli. Karabağ’da, Libya’da, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin gücünü gördük. Suriye ve Irak’ta SİHA’larımızın terörle mücadeledeki büyük etkisini görüyoruz. Biz savunma sanayi şirketlerimizi geziyoruz. Müthiş projeler var. Henüz açıklanmayan pek çok müthiş projemiz var. Türkiye’nin savunma sanayisi bundan sonra üzerine koyarak sürekli büyüyecek. Savunma sanayi ihracatımız 4 milyarları kat kat aşacak. İnşallah 18 Mart’ta Milli Muharip Uçak hangardan çıkacak. Bu çok önemli. Kızıl Elma muhteşem bir proje. Türkiye bu alanda dünyanın en iyi iki üç ülkesinden biri. Biz TCG Anadolu’dan sonra yerli ve milli uçak gemimizi yapmayı planlıyoruz. Biz 2053 diyoruz, 2071 diyoruz, biz ileriye yönelik çok ciddi hedefler koyuyoruz. Türkiye’nin sanayileşmesini tamamlamasını, teknoloji ağırlıklı gelişimini planlıyoruz. Eğer sanayinizi, savunma sanayinizi kendi teknolojinizle geliştiremezseniz tam bağımsız olamazsınız.”

YAPMAYA DEĞİL YIKMAYA GELİYORLAR

“Altılı masa yapmaya gelmiyor, yıkmaya geliyor” ifadelerini kullanan Aydın, şöyle devam etti: “Altılı masa üyeleri biz şunu şunu yapacağız demiyor. ‘SİHA’lara dokunacağız’ diyor. ‘Nükleer santrali kapatacağız’ diyor. ‘Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız’ diyor. Akıl almaz bir şekilde ‘Şehir hastanelerini kapatacağız’ diyor. Yani altılı masayı oluşturan partilerin yapmaya dönük en ufak bir vizyonu da yok, projeksiyonu da yok, niyetleri de yok. Dolayısıyla Allah muhafaza, böyle yamalı bohçaya dönmüş bir cumhurbaşkanı, her genel başkanın iki dudağı arasında sıkışmış bir irade sergilerse zaten yapabilecekleri hiçbir şey yok. Kendileri de hemen hiçbir konuda anlaşamıyorlar zaten.

HDP İLE FLÖRT EVLİLİĞE DÖNÜŞECEK

Terör tezkeresine CHP ve HDP ‘hayır’ derken, diğer partiler ‘evet’ dedi. Bunlar hangi konuda anlaşacak? Savunma sanayisinde mi, Karadeniz’den doğalgaz çıkarmada mı, Doğu Akdeniz’de mi anlaşacak? ‘Libya’da ne işimiz var?’ diyen kendileri. ‘Suriye’de ne işimiz var’ diyen kendileri. ‘Maalesef Azerbaycan’a yardım ediyoruz’ diyen kendileri. Bunlar batıya yaranmanın peşinde. Sırf oradan aferin almak için maalesef bu ülkenin tüm kazanımlarının hepsini heba edecek bir pozisyona gelmişler. Halkımız görüyor. Kimin eli kimin cebinde? Kimin niyeti nedir? Kim bu millete hizmet eder, kim millete rağmen yabancı güçlere hizmet eder, hepsini milletimiz görüyor. Bu milletin adaleti, feraseti her zaman doğruyu bulur ve inşallah doğru kararı verir. Yerli ve mili projelerimizin devam etmesi için istikrar ve milli bir yönetim lazım. Bu da taban tabana zıt partilerin oluşturduğu yamalı bohçadan çıkmaz. Bunları bir araya getiren irade her kimse cumhurbaşkanı adayını da o belirleyecek gibi görünüyor. Kendilerinin aday belirlemesi mümkün değil.”