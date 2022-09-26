68'lik Jesus derbiye fena hazırlanıyor!
Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus takımın başına geldiği andan itibaren yaptığı çalışmalar sonrası aldığı sonuçlarla taraftarın gönlünü kazanmış durumda. Sarı-Lacivertli ekibi yepyeni bir çehreye büründüren Portekizli çalıştırıcının idmanlardaki hırslı tavırları da dikkat çekerken, Beşiktaş derbisi öncesi gerçekleştirilen antrenmandaki görüntüleri gündem oldu.
Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus takımın başına geldiği andan itibaren yaptığı çalışmalar sonrası aldığı sonuçlarla taraftarın gönlünü kazanmış durumda. Sarı-Lacivertli ekibi yepyeni bir çehreye büründüren Portekizli çalıştırıcının idmanlardaki hırslı tavırları da dikkat çekerken, Beşiktaş derbisi öncesi gerçekleştirilen antrenmandaki görüntüleri gündem oldu.
Süper Lig'e verilen milli aranın ardından ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip dev derbiden mutlak 3 puanla ayrılmak isterken, Jesus öğrencilerine talimatlarını vermeye devam ediyor.
4 günlük iznin ardından Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gerçekleştirilen antrenamanlardaki hırslı tavırları dikkat çekerken, oyuncularla birlikte antrenman yapması herkesi şaşırttı.
68 YAŞINDAKİ JORGE JESUS DEPAR ATIYOR
Derbi mesaisine takımda kalan 12 oyuncusuyla devam etmek zorunda kalan teknik direktör Jorge Jesus, basına açık çalışmaya damgasını vurdu. Futbolcularıyla birlikte koşu çalışmalarına katılan Jesus'un performansı, öğrencilerini bile şaşkınlığa uğrattı.
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