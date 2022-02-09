680 TL ile başladı, 3 ayda milyonluk servet kazandı

İngiltere'de yaşayan Hanad Hassan isimli 20 yaşındaki genç, bir yıl önce 50 Dolar (680 TL) değerinde kripto para aldıktan üç ay sonra parasını 1 milyon Dolar (13 milyon 593 bin Türk lirası) olduğunu açıkladı.

Zengin olduktan sonra üniversiteyi bıraktığını söyleyen kripto para zengini genç Hanad Hassan kripto paradan kazandığı servetini yoksul insanlara yardım etmek için kullanacağını açıkladı.

Hanad Hassan Birmingham’da yoksul insanların kullanabileceği bir yiyecek bankası kurmayı hayal ettiğini sözlerine ekledi.

Hanad Hassan 2021 yılının başında iki farklı işte çalışıyordu. Kazandığı paranın bir kısmını ailesine gönderen genç girişimci geri kalan parasıyla kripto para alıyordu.

19 yaşında kripto para girişimiyle başlayan finansal yolculuğu hakkında konuşan Hanad Hassan, "Elli dolar üç gün sonra 500 dolara (6 bin 800 Türk lirası) dönüştü. Param iki gün sonra ise 5 bin Dolar (68 bin Türk lirası) oldu.” diye devam etti.

Parasının sürekli değerlendiğini gören genç girişimci hemen ailesini arayıp fikir aldığını sözlerine ekledi.

Ailesiyle konuşması sırasında yatırımının tekrar iki kattan fazla değer kazandığını da sözlerine ekledi.

"Çılgın bir paraydı" diyen ve milyoner, gençken milyoner olmayı kafasına koyduğunu söyledi.

Kazandığı parayla kendisine sadece son model bir araba ve bir ev aldığını söyleyen Hanad Hassan, geri kalan parasıyla ailesine ve arkadaşlarına ve yoksul insanlara yardım bildirdi.

Genç girişimcinin şimdilerde ise 8 milyon dolarlık bir servetinin olduğu biliniyor.