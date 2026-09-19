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Gündem 66 yaşındaki kadın Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı! Sebebi dudak uçuklattı
Gündem

66 yaşındaki kadın Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı! Sebebi dudak uçuklattı

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66 yaşındaki kadın Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı! Sebebi dudak uçuklattı

Edirne’nin Keşan ilçesinde 86 yaşındaki emekli Mehmet Emin Keskindir’in evinde ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Vücudunda darp izleri tespit edilen Keskindir’in ölümüne ilişkin şüpheli olarak değerlendirilen 66 yaşındaki eşi Makbule Keskindir, Yunanistan sınırında yakalandı. Gözaltına alınan kadın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki emekli Mehmet Emin Keskindir'in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma Yunanistan sınırına kadar uzandı.

Keskindir, 21 Ağustos akşamı Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki evinde yatağının yanında ölü bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Soruşturma kapsamında Keskindir'in 66 yaşındaki eşi Makbule Keskindir'in de ifadesine başvuruldu.

Otopsiden darp izleri çıktı

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme ise otopsi incelemesinde yaşandı. Mehmet Emin Keskindir'in vücudunda darp izlerinin bulunduğu tespit edildi.

Polis, eşinin çelişkili beyanlarda bulunduğunun değerlendirilmesi ve otopside ortaya çıkan bulguların ardından soruşturmayı derinleştirdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı “eşe karşı kasten öldürme” kapsamında ele aldı.

Makbule Keskindir teknik ve fiziki takibe alındı.

Telefonunu kapattı, Yunanistan sınırında yakalandı

Soruşturmanın şüphelisi konumundaki Keskindir'in cep telefonunu kapatması üzerine ekipler kaçabileceği ihtimalini değerlendirdi.

Polisin takibini sürdürdüğü 66 yaşındaki kadın, İpsala ilçesinde Yunanistan sınırında bulunan Yenikarpuzlu köyünde yakalandı.

Gözaltına alınan Keskindir, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Keşan'a götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Makbule Keskindir daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Keskindir, Mehmet Emin Keskindir'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böylece 86 yaşındaki adamın evinde şüpheli şekilde ölü bulunmasıyla başlayan soruşturmada, eşinin Yunanistan sınırında yakalanması ve ardından tutuklanmasıyla yeni bir aşamaya geçildi.

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