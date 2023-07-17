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Dünya 6.6 büyüklüğünde deprem! Çok şiddetli vurdu, çok
Dünya

6.6 büyüklüğünde deprem! Çok şiddetli vurdu, çok

Yeniakit Publisher
2023-07-17 13:44:00 -
6.6 büyüklüğünde deprem! Çok şiddetli vurdu, çok

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem komşu ülke Şili ve güney bölgelerde de hissedildi.

Arjantin'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin güneyindeki Neuquen eyaletindeki Loncopue şehrinin 25 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Deprem, Arjantin'e komşu ülke Şili'nin merkezi ve güney bölgelerinde de hissedildi.

 
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