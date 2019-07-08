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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından

- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Herkes yeni kurallardan çok memnun kaldı. Karşılaşmaların seyir zevki gözle görülür şekilde arttı"- "Bu sene hakemlerimiz gerçekten çok güzel maçlar yönetti. Hepsini tebrik ediyorum"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:47
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Ali Gürbüz'ün başpehlivanlığı kazandığı 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilişkin, "Herkes yeni kurallardan çok memnun kaldı. Karşılaşmaların seyir zevki gözle görülür şekilde arttı." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı açıklamada, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Orhan Okulu'yu yenerek üçüncü kez başpehlivan olan Ali Gürbüz'ü tebrik etti.

Kırkpınar'da yeni kuralların ilk kez uygulandığına işaret eden Aydın, "Herkes yeni kurallardan çok memnun kaldı. Karşılaşmaların seyir zevki gözle görülür şekilde arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, hakem hatalarının olmaması için de yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Yenilenen MHK ile sürekli istişare içindeydik. Geçtiğimiz yıllarda gerçekten büyük hakem hataları yaşandı. İnsan faktörü olan her yerde mutlaka hatalar olur. Ama yağlı güreş peygamber sporu. Dolayısıyla bu hataları en aza indirmek zorundayız. Bu sene hakemlerimiz gerçekten çok güzel maçlar yönetti. Hepsini tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kırkpınar'ın bu yıl rekor katılımla gerçekleştiğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Kırkpınar bizim 658 yıllık medeniyetimiz, kültürümüz. Yağlı güreşin en büyük organizasyonu. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz kardeşimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Yeniden ağa seçilen Seyfettin Selim Beyefendiyi de kutluyor, Kırkpınar'a yaptığı büyük katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir Kırkpınar daha sona erdi. Tarihi güreşlerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:47
  1. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  2. Ali Gürbüz
  3. Musa Aydın
  4. yağlı güreş

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