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Ekonomi 65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmeti yaygınlaştırılıyor
Ekonomi

65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmeti yaygınlaştırılıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: - "Pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına sunulan Adrese Teslim Şifre Başvuruları hizmeti, Keçiören'de de başladı" - "Hizmet, pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:03:25 -
65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmeti yaygınlaştırılıyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'e yönelik 65 yaş üstü vatandaşlar için Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başlatılan "Adrese Teslim Şifre Başvuruları" hizmetinin Keçiören'de de uygulamaya konulduğunu ve pilot çalışmaların ardından tüm Türkiye'de kullanıma sunulacağını bildirdi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet Kapısı'nda yeni bir dönemin başladığını söyledi.

65 yaş üstü vatandaşların artık e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca yapabileceklerini ve şifrelerini evlerinde teslim alabileceklerini belirten Koç, projenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geliştirildiğini bildirdi.

Koç, "Pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına sunulan Adrese Teslim Şifre Başvuruları hizmeti, Keçiören'de de başladı." dedi.

Daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üstü vatandaşların www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak, e-Devlet Kapısı şifresinin adreslerine teslim edilmesini talep edebileceklerini ve başvurularının durumlarını izleyebileceklerini anlatan Koç, "Hizmet, pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak." diye konuştu.

Koç, şifre tesliminin, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirileceğini kaydetti.

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