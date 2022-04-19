2022 yılı için Türkiye'ye 37 bin 770 hac kontenjanı verildi. Ülkemizden hac seyahatleri 7 Haziran'da başlayacak. 2020 yılında hac kurası kazanan 65 yaş üstü ise haklarının saklı kalıp kalmayacağını araştırmaya başladı. 65 yaş üstünün hac hakkı yandı mı?

65 yaş üstü hac hakkı ne olacak ertelenecek mi? 65 yaş üstü ne zaman hacca gidebilecek?

Kayıt hakları 2020'den devredilen hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri 25 Nisan-4 Mayıs arasında alınacak.

65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmeyecek. 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt hakları, geçen yıl alınan karar çerçevesinde gelecek yıla ertelenecek.

Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcular, talep etmeleri halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilecek, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise hakları, geçen sene alınan karar çerçevesinde 2023'e ertelenecek.