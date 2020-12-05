65 yaş üstü e devlet şifresi nasıl alınır? | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 65 yaş üstü vatandaşların haftanın beş günü 10.00-13.00 saatleri arasında dışarıya çıkmaları serbest. Ancak 65 yaş üstü ve 20 yaş altının toplu taşıma araçları kullanması yasak. 65 yaş üstü vatandaşlar hastane randevusu alma, vergi ödeme gibi pek çok işlemi takip edebilmek için e devlet şifresine ihtiyaç duyuyor. Peki, e devlet şifresi nasıl alınır?

65 yaş üste e devlet şifresi nasıl alınır?

E devlet şifresi PTT şubelerinden alınabiliyor. . E devlet şifresini fotoğraflı kimliğinizle birlikte PTT şubelerinden alabilirsiniz. Kişiler yalnızca kendine ait e devlet şifresini alabilir. Bir başkasının e devlet şifresi alınamaz. E devlet şifrenizi kaybettiğinizde ise yeni bir şifre için PTT'ye gitmenize gerek yok. Şifremi unuttum adımlarını takip ederek şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

Ankara Gölbaşı ve Keçiören ise pilot bölge ilan edildi. Bu bölgelerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların şifreleri evlerine teslim ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda yeni bir dönemin başladığını söyledi.

65 yaş üstü vatandaşların artık e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca yapabileceklerini ve şifrelerini evlerinde teslim alabileceklerini belirten Koç, projenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geliştirildiğini bildirdi.

Koç, "Pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına sunulan Adrese Teslim Şifre Başvuruları hizmeti, Keçiören'de de başladı" dedi.

Daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üstü vatandaşların turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak, e-Devlet Kapısı şifresinin adreslerine teslim edilmesini talep edebileceklerini ve başvurularının durumlarını izleyebileceklerini anlatan Koç, "Hizmet, pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak." diye konuştu.

Koç, şifre tesliminin, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirileceğini kaydetti.

E devlet şifresi bulunmayanlar için bir diğer yol ise mobil imza, elektronik imza ve internet bankacılığı. Şifre almak için PTT şubesine gitmek istemeyenler bu yollarla e devlet şifresi oluşturabilir. Örneğin internet bankacılığına giriş yapıp oradan e devlet hesaplarınıza ulaşabilirsiniz. Buradan da şifrenizi oluşturabilirsiniz.