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Yerel 65 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü
Yerel

65 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü

Yeniakit Publisher
2024-02-28 10:56:00 -
65 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 65 metre sürüklenerek hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolu Kimeski mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (22) idaresindeki 28 ACJ 278 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Yaklaşık 65 metre sürüklenen otomobil şarampole ters devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Aynur Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi de kazadan yara almadan kurtuldu. Kolluk kuvvetlerince yapılan incelemelerin ardından kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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