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Gündem 6.4 büyüklüğündeki depremle sallanan Hatay'dan acı haber!
Gündem

6.4 büyüklüğündeki depremle sallanan Hatay'dan acı haber!

Hatay'daki depremin ardından bazı yıkılan binaların olduğu ve enkazda kalan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 22:43:00 - 2023-02-20 23:12:14

Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde Küçükdalyan Mahallesi'nde bazı evler yıkıldı. Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybederken, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremde Küçükdalyan Mahallesi Defne Sokak'ta bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalan Vahit Başman hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Başman'ın cenazesi ekiplerce enkazdan çıkartıldı. Polis ekipleri, gözyaşlarına boğulan Başman'ın ailesini teselli etmeye çalıştı.

Arama kurtarma çalışmaları başladı

Bölgede başka evlerin de yıkıldığı görüldü. Arama kurtarma ekipleri, enkazlarda çalışma başlattı. Bu sırada bir enkazda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Yorumlar

Ümitt

Allah yardımcıları olsun inşallah. Çok büyük acı. Yangında, selde ve Zelzelede ölen şehiddir. Allah rahmet eylesin
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