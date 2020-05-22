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63 milyon evinde Ekrem koşuda

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Spor İstanbul AŞ’nin, 19 Mayıs günü Sarıyer’de koşu etkinliği düzenleyerek koronavirüs yasağını deldiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:51:00 -
63 milyon evinde Ekrem koşuda

63 milyon vatandaşın evinde kaldığı kısıtlama sürecini bile takmayan CHP’li belediyenin ismini Atatürk Kent Ormanı olarak değiştirdiği Hacı Osman Korusu’nda gerçekleştirdiği organizasyonuna, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere sayıları 50’yi aşan bir kalabalık katıldı.

Sosyal mesafe tanımadılar

CHP’li İBB’nin tehlike saçan etkinliğinde, İmamoğlu’nun yanı sıra İBB yönetimi, ilçe belediye başkanları, koşu grupları ve sporcuların yer aldığı öğrenildi. Koronavirüs başladığından beri salgına çanak tutmak için tedbir almamakta direnen Ekrem İmamoğlu ve kurmaylarının sosyal mesafe kuralına aldırış etmeyerek toplum sağlığını hiçe sayması büyük tepki çekti.


Yeni Akit Gazetesi
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