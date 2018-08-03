0553 313 94 23

6284 protestosu feminazileri kudurttu

Yuvaları yıkan 6284 sayılı kanun Taksim’de protesto edildi. Aile Hakları Platformu’nun düzenlediği protesto eyleminde delilsiz bir şekilde erkeklerin evlerinden uzaklaştırılmasına neden olan 6284 sayılı kanunun kaldırılması talep edildi. Mor Çatı bileşenlerindenfeminist KCDP Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ise 6284’e karşı düzenlenen eylemden rahatsız oldu.

03 Ağustos 2018 Cuma 12:11
6284 protestosu feminazileri kudurttu

Yuvaları yıkan 6284 sayılı kanun Taksim’de protesto edildi. Feminazileri kudurtan eylemde delilsiz bir şekilde erkeklerin evlerinden uzaklaştırılmasına neden olan 6284 sayılı kanunun kaldırılması talep edildi.

KEDİYİ ATMAK SUÇ, ‘BABA’YI ATMAK YASAL

Aile Hakları Platformu’nun düzenlediği protesto eyleminde “Aileyi Yıkan Yasalar Kalksın” pankartı açıldı. “6284 Yuva Yıkıyor”, “Çocuk Haczine Dur De”, “Aileyi Yıkan Savaşa Dur De” dövizlerinin taşındığı eylemde açıklama yapan Aile Hakları Platformu Başkanı Adem Çevik, “Delilsiz, şahitsiz kadının beyanı esas alınarak erkekler evden atılıyor. Evden kediyi, köpeği attığınız zaman bile cezası var ama ‘baba’yı attığınız zaman herhangi bir cezası yok” dedi.

6284 sayılı yasanın kaldırılmasını isteyerek, tek taraflı velayetin çocuk istismarı olarak yorumlanması gerektiğini savunan Çevik, şunları söyledi: “1 Ağustos’ta İstanbul Sözleşmesi’nin kabul edilişinin 4. yıldönümü nedeniyle protesto etmek istedik. Bu kanunun ya iptal ya da ıslah edilmesi için bu basın açıklamasını yaptık. Evden atılan babanın evde ve mahallede itibarı zedelenmiş oluyor. 6284’ün başka zararları da var. Bu yasa aileleri parçalıyor, parçalanan ailelerin çocukları da suça daha meyilli hale geliyor.

“MOR ÇETE” RAHATSIZ

Aile Hakları Platformu’nun yüzbinlerce 6284 mağdurunu temsilen gerçekleştirdiği eylem, kadına şiddet vakalarından nemalanan feministleri kudurttu. Kamuoyunda ‘Mor Çete’ olarak bilinen Mor Çatı Vakfı’nın bileşenleri arasında yer alan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, 6284’e karşı düzenlenen eylemin suç olduğunu öne sürdü. Feminist Kav, “Yasal bir kanunu protesto etmek yasa dışıdır. Diğer kadın örgütleriyle birlikte Suç duyurusunda bulunacağız” açıklaması yaptı.  Kav’ın açıklaması, şapka kanununa itiraz edenlerin İstiklal Mahkemeleri’nde idam edildiği tek parti diktatörlüğü dönemine özlem olarak yorumlandı.

 

6284 yuva yıkıyor

6284 Batı’dan yanlış kopya… Yuva yıkıyor

Batının ‘6284’ü bile aileyi gözetiyor

Aileyi yıkan 6284 değiştirilsin

6284 çıktı, kadın cinayetleri patladı

6284’ün vebali Meclis’in boynuna

6284 sayılı düzenleme Mor Çatı’yı uçurmuş!

6284’ten hâlâ kan damlıyor

6284’ün mimarları gitti

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 12:11
  1. İstanbul
  2. feminazi
  3. 6284 sayılı kanun

YORUM YAZ

  • Erol sarualan Bilecik.Erol sarualan Bilecik.5 sa önce
    Erkekler köle değil erkekler kocadır erkekler babadır. hem ömür boyu erkeğin parasını alacaksın hem de erkeğe; hayvan köpek sapık muamelesi yapacaksınız.
  • Tekrar Osmanlı Devleti Kuruluş 2099Tekrar Osmanlı Devleti Kuruluş 20994 sa önce
    Dikkatinizi bir konua çekeceğim ülkemizi yönetenler ""MÜSLÜMAN YA AĞZI DUALI YA HER AÇILIŞI BESMELE İLE AÇIYOR YA"" Peki neden her çıkarılan yasa kanun vs müslüman halka ters iken müslümanlıkla alakası olmayanlar için iyi neden her çıkarılan yasa kanun Ab'nin istekleri doğrultusunda çıkarılıyor ilk önce bunu irdelemek lazım gerekmez mi?
  • Cemildurmazadanali..Cemildurmazadanali..5 sa önce
    Yeni Akit gazetesi sizden Allah razı olsun bu konuyu sürekli gündemde tuttunuz. Hatta feminist kadın dernekleri bile sizin sayenizde Yeni Akit gazetesi okuyor ve burada 6284 sayılı yasayı savunan yorumlar yapıyor. Ama gerçek şu ki 6284 sayılı yasa aileleri parçalıyor çocukları babasız büyütüyor kadına sınırsız haklar vermek aileyi korumaz parçalar
  • Selim aydın45Selim aydın455 sa önce
    Bu kanun aileleri parçalıyor. Bu ülkeyi feminist eşcinsel kadın dernekleri yonetmemeli. Çoğu suç örgütünün isminde de; eşitlik, özgürlük, barış sözcükleri geçiyor.
  • Aydın merkezli_21Aydın merkezli_215 sa önce
    Aile içinde ki tüm hakları kadına verince; ne kadın cinayetleri biter nede aile ayakta kalır. Müebbet nafaka kalkmalı, 6284 sayılı zulüm yasası değiştirilmeli.
  • AhmetAhmet5 sa önce
    Bu yasayı çıkaranın Allah belasını versin...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 4 sa önce
    Devlet, Bu Sorunu Biran Önce Çözmelidir.
  • hülyahülya4 sa önce
    eşine le kaldırmışsa evde işi yoktur
  • Aslan akbeyAslan akbey2 sa önce
    bu ülke bir islam ülkesi değildi. ama 2002 den sonra sırf aile-kadın kanunlarına bakıldığında islamiyetten çok daha uzak bir ülke haline getirildi. ya böyle inanıldığı için yada batılı dostlarımıza şirin gözükmek için aile kurumu, erkekleri alaşağı edip kadınları sınırsız hak ve özgürlük vererek çökertildi. kim var bu çetenin başında kim.. Allah sormayacak mı. sükut ediyuorum. zira bu konuda kuranı hıfz etmiş hafız da olsa karşımdaki, benden değildir.zira müslüman olup şeriat kanunlaıı beğenmeyip nefsani hüküm çıkartanlar kadınlara erkeklerin haklarını peşkeş çekenlerin yaptıkları bütün hayırlı ameller de o hakarını yedikleri erkeklerin olsun.
  • Mehmetcan0090Mehmetcan00905 sa önce
    6284 sayılı yasa, acilen kalkmalı.
  • Klavuzu Avrupa/sapık olnaninKlavuzu Avrupa/sapık olnanin5 sa önce
    Yasanin kaynagi Sapik Avrupa. Zaten ulkedeAvrupa hukukuna tabi. Darul harp mi darul islam mi belli degil. Arafta, iki arada. Ne Muhammed'e sav yar ne İsa'ya yaran olabiliyoruz.
  • hakan tekinhakan tekin1 sa önce
    Delilsiz, şahitsiz kadının beyanı esas alınarak iftira ile hapiste yatan insanlar da var
  • Ahmet 25Ahmet 255 sa önce
    6284 sayılı yasa kaldırılmalı. Erkekleri kölelestiriyor.
  • gökhangökhan5 sa önce
    bu kanun aile bütünlüğünü yok eden bi nevi dinamittir.
  • Aslan akbeyAslan akbey2 sa önce
    yanına KADEMi de alsınlar. erkekleri toptan imha etsinler bu ülkede. bırakın amerikayla-pkk yla-ypg yle fetöyle kadınlar mücadele etsin. feministler tam aile ve din düşmanı, hükümette aileyi zerre umuramıyor. hükümetin bir şahsı maddisi olsaydı bizim müdür gibi erkek stajyerleri hiç sallamaz kadın çalışanları ve kız stajyerleri ise koruyup kollama bahanesi altında kayırırdı. erkekleri domuz kızları ise melek gören bir oluşum var ve hukuk bu oluşumu sonuna kadar koruyor. adalet kaybolmuş. adalet bakanının mallarına tedbir konmuş. umrumda olmaz. aile yok olmuş. adalet bakanının paralarının canı cehenneme. erkekler kadınlara kul ve köle yapılmış. adalet bakanlığı ve aile bakanlığı zaten islama hizmet etmiyor. tam aksi yıkıcı yıkıcı ve yıkıcı. Allaha havale ediyoruz.
  • Ulvi K.Ulvi K.2 sa önce
    Aileye en büyük darbeyi AKP TARAFINDAN ZİNANIN SERBEST BIRAKILMASI VURMUŞTUR. sn başkanımız bu vahim hatasını itiraf etmektedir. Bakalım ahirette napacaksın başkan bey.
  • receprecep5 sa önce
    feminist kav yazının sonunda kendini tam itiraf etti.şapka giyenlerin tarafında olup şapka giymeyenleri idam edenleri dikdatör yaptı yani kendisini de dikdatör yaptı.yani sağdan gösteriyor soldan yumruğu çakıyor......kendilerini akıllı zannediyor.sen kim kadını korumak kim...... hadi git.......
  • Mustafa durmayanMustafa durmayan5 sa önce
    6284 sayılı yasa acilen değişmeli brütten kalkmalı Müebbet nafaka kalkmalı çocuk velayetleri ortak olmalı. Erkekler 30 yıl önce boşandığı karısının maaşını üçte ikisini vermemeli çalışamayan erkek nafaka ödemeli sadece çocuğuna bir miktar para vermeli
  • Halim Kandemir 56Halim Kandemir 565 sa önce
    Feminist kadın derneklerinden korkmadan 6284 sayılı yasa değişmeli.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Adıyaman'da kaybolan Suriyeli kız kardeşler aranıyor
  1. Adıyaman'da kaybolan Suriyeli kız..
  2. Erdoğan müjdeyi verdi: 20 bin öğretmen..
  3. Şanlıurfa TOKİ Küçükler Akebe kura..
  4. Dışişleri'nden Afganistan'daki..
  5. İşte 100 Günlük İcraat Programının tam..
  6. Başkan Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi
  7. Gazze'ye çocuk bezi ve biberon girişi..
  8. Muş Havalimanı'nın yeni ismi ne oldu?
  9. Erdoğan: Yeni Havalimanı 29 Ekim'de..
  10. Ankara Garı davasında karar açıklandı!
  11. TSK açıkladı: 54 terörist öldürüldü!
  12. Kırsal kalkınmaya 710 milyon lira destek
  13. Doların yükselmesine dair çarpıcı yorum
  14. TSK'dan Münbiç'te 24. devriye
  15. 7 bin bekçi alımı yapılacak? İçişleri..
  16. 10 bin 175 Jandarma uzman erbaş alımı..
  17. CHP'den kurultay açıklaması
  18. Erdoğan açıkladı 22 bin 500 polis..
  19. Erdoğan'dan vatandaşlara döviz ve..
  20. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem..
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...