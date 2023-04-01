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Avrupa 60 yıllık şirket iflasını bildirdi
Avrupa

60 yıllık şirket iflasını bildirdi

Yeniakit Publisher
2023-04-01 12:25:00 -
60 yıllık şirket iflasını bildirdi

Almanya’da ülke çapına yayılan grevlerden sonra şirket iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya’nın en köklü zımpara taşı üreticisi olan Dronco firması iflasını bildirdi.

Önce Amerika’da başlayan sonra Avrupa’ya sıçrayan iflas dalgası ülke çapında yayılmaya başladı.

Almanya'nın Bavyera Eyaleti'ne bağlı Wunsiedel'de 60 yıllık zımpara taşı üreticisi Dronco iflasını bildirdi.

Aralarında Türklerin de olduğu 200 çalışan, 30 Haziran'dan itibaren üretimin durması ile işsiz kalacak. Şirket iflasa gerekçe olarak, yüksek maliyet ve enerji krizini gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada yeni yatırımcı bulunamadığı için kapatma yoluna gidildiği aktarıldı.

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Yorumlar

Hüseyin kılıçaslan

siz neden hep diğer ülkelerin iflaslarni yaziyorsunuz Türkiye iflas etmiş bunu görmezden gelerek ne yapmaya çalışıyorsunuz
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