60 yıllık şirket iflasını bildirdi
Almanya’da ülke çapına yayılan grevlerden sonra şirket iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya’nın en köklü zımpara taşı üreticisi olan Dronco firması iflasını bildirdi.
Önce Amerika’da başlayan sonra Avrupa’ya sıçrayan iflas dalgası ülke çapında yayılmaya başladı.
Almanya'nın Bavyera Eyaleti'ne bağlı Wunsiedel'de 60 yıllık zımpara taşı üreticisi Dronco iflasını bildirdi.
Aralarında Türklerin de olduğu 200 çalışan, 30 Haziran'dan itibaren üretimin durması ile işsiz kalacak. Şirket iflasa gerekçe olarak, yüksek maliyet ve enerji krizini gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada yeni yatırımcı bulunamadığı için kapatma yoluna gidildiği aktarıldı.