60 yaş üstü aşılamalar ne zaman başlıyor?
Aşı takvimine uyularak devam eden aşı sürecinde vatandaşlar 'Aşı sırası hangi yaşta?' Sorusuna yanıt arıyor. 60 yaş üstü vatandaşların ne zaman aşılanacağı merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 60 yaş üstü aşılama hakkında son dakika açıklamada bulundu. Peki, 60 yaş üstü aşılamalar ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Twitter üzerinden aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 60 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 60 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
60 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
Aşı çalışmalarında yeni gruplara geçildiğini kaydeden Bakan Koca, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.