60 yaş üstü aşı randevusu al | Koronavirüs salgınında aşılama son derece önemli. Milyonların beklediği haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca, 60 yaş üstü ile 60 yaş üstünün eşlerinin randevu alabileceğini açıkladı. Ayrıca kronik hastalıkları bulunanlar da aşı randevusu alabiliyor. Peki, aşı randevusu nereden alınıyor?

60-65 yaş aşı randevusu al |60 yaş ne zaman aşı randevusu alabilir?

Batan Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından milyonlarca kişi ne zaman randevu almaya başlayacaklarını merak etti. Pek çok kişi ise MHRS ve telefonla aşı randevusu oluşturmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Aşı randevu ekranı 28 Mart Pazar günü açıldı. Sistemden 60 yaş üstü vatandaşlar ile 60 yaş üstü vatandaşların eşleri randevu alabiliyor. Ayrıca morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. Aşı randevularınızı MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182 üzerinden ulaştırabilirsiniz.

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