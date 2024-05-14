6 yıldır yapamadığı neyi yapacak!

Geçtiğimiz haftalarda da üstüne basa basa şunu söylemiştim, Fenerbahçe tarihinin en kötü başkanı olan Ali Koç’un yeniden Oscar’lık performans sergileyerek yaptığı aday olma süreci ve adaylığı sonrasında benim gibi düşünen kişilerin olduğunu görmek hakikaten beni mutlu etti..