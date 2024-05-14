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Spor 6 yıldır yapamadığı neyi yapacak!
Spor

6 yıldır yapamadığı neyi yapacak!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 11:08:00 -
6 yıldır yapamadığı neyi yapacak!

Geçtiğimiz haftalarda da üstüne basa basa şunu söylemiştim, Fenerbahçe tarihinin en kötü başkanı olan Ali Koç’un yeniden Oscar’lık performans sergileyerek yaptığı aday olma süreci ve adaylığı sonrasında benim gibi düşünen kişilerin olduğunu görmek hakikaten beni mutlu etti..

Geçtiğimiz haftalarda da üstüne basa basa şunu söylemiştim, Fenerbahçe tarihinin en kötü başkanı olan Ali Koç’un yeniden Oscar’lık performans sergileyerek yaptığı aday olma süreci ve adaylığı sonrasında benim gibi düşünen kişilerin olduğunu görmek hakikaten beni mutlu etti..

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Yorumlar

Neco

Bi bırakın şu meret adamı göstesinler gününü,neymiş yanındakilere güvenerek efelenmek..

sdk

ali koç İSLAM düşmanıdır chp piyonudur
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