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Dünya 6 yaşındaki Filistinli çocuğu 26 kez bıçaklamıştı! Suçsuzmuş!
Dünya

6 yaşındaki Filistinli çocuğu 26 kez bıçaklamıştı! Suçsuzmuş!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 08:30:00 -
6 yaşındaki Filistinli çocuğu 26 kez bıçaklamıştı! Suçsuzmuş!

ABD’de Filistin asıllı 6 yaşındaki çocuğu 26 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı 71 yaşındaki Joseph Czuba, çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti.

ABD’nin Illinois eyaletinde 14 Ekim’de Filistin asıllı 6 yaşındaki çocuğu 26 yerinden bıçaklayarak öldüren ve çocuğun annesini ise ağır yaralayan katil zanlısı 71 yaşındaki Joseph Czuba, hakim karşısına çıktı. Will İlçe Mahkemesindeki duruşmada, Czuba hakkındaki “cinayet” ve “nefret suçu” suçlamalarını kabul etmeyerek suçsuz olduğunu iddia etti.

Suçlu bulunması halinde 20 yıldan ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olan Czuba’nın ocak ayındaki bir sonraki duruşmaya kadar tutukluğunun devamına karar verildi.

Czuba, birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül silahla ağırlaştırılmış darpla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı, ise 16 Ekim'de söz konusu saldırıyla ilgili federal düzeyde nefret suçları soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Filistinli çocuğun öldürülmesi

Ev sahibi Czuba, 14 Ekim’de Illinois'in Plainfield kasabasında kiracısı olan Filistin asıllı 32 yaşındaki annesi Hanaan Shahin’in kapısına gitmiş, 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume’u 26 yerinden bıçaklayarak öldürmüş, Shahin’i ise ağır şekilde yaralamıştı.

Polis, Czuba’nın İsrail-Filistin çatışmaları ve Müslüman oldukları için anne ve oğlunu hedef aldığını ifade etmişti.
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Mahkeme tutanaklarına göre, 14 Ekim’de Czuba, Shahin’e İsrail-Filistin çatışmaları nedeniyle öfkeli olduğunu belirtmiş, Shahin ise Czuba’ya "Barış için dua edelim" demişti. Czuba, konuşmanın ardından bıçakla Shahin ve oğluna saldırmıştı.

Görgü tanıkları, Anne-oğulun iki yıldır aynı evde yaşadıklarını ve saldırıdan önce Czuba ile kurbanlar arasında herhangi bir tartışmaya şahit olmadıklarını belirtmişti.

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Yorumlar

İblisin uşağı

Bu haberi okuyunca İskender pala nın îtiraf kitabındaki karga geldi aklıma... eğribozlu ornio

Bamsı

İnsan bunu görünce korkudan ölür zaten, iğrenç mahluk şeref yoksunu
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