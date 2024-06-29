6 numara bekleyen taraftara müjde! Fenerbahçe mutlu sona çok yakın

Fenerbahçe, Udinese'nin Sırp orta saha oyuncusu Lazar Samardzic'in transferinde en avantajlı takım durumuna geçti.

İtalya'dan Il Gazzettino'nun haberine göre; Samardzic için 25 milyon euro isteyen Udinese'ye Fenerbahçe, bonuslar dahil 20 milyon euro teklif sundu.

Lazio ise bonuslar dahil 15 milyon euro ve 3 oyuncu teklif etti.

Udinese, Lazio'nun teklifini kabul etmedi, takastaki oyuncuların iyi olmadığını ve para teklifinin de kabul edilebilir olmadığını iletti.

Lazio Başkanı Claudio Lotito, Samardzic için istenen paranın çok olduğunu belirterek bu transferden vazgeçti.

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Gazetedeki haberin detayında, bonuslar dahil 20 milyon euro öneren Fenerbahçe'nin teklifini düz 20 milyon euroya çevirmesi halinde Udinese'nin kabul edeceğini vurguladı.

Önümüzdeki hafta başında yeniden görüşmelerin yapılacağını ve Samardzic transferinde Fenerbahçe'nin mutlu son anlamına gelen 'beyaz duman' çıkarabileceğinin altını çizdi.

Udinese ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden ve güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Samardzic, geride kalan sezonda İtalyan temsilcisinde 34 maçta süre buldu. Samardzic, bu maçlarda 6 gol attı ve 2 asist yaptı.