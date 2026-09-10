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Dünya Domuz etinden “kıyma” yapıp satan kasap gözaltına alındı!
Dünya

Domuz etinden “kıyma” yapıp satan kasap gözaltına alındı!

Yeniakit Publisher
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Domuz etinden "kıyma" yapıp satan kasap gözaltına alındı!

Irak’ın Necef kentinde yabani domuz avlayarak etlerini kıyma haline getirip halka sattığı belirlenen bir kasap gözaltına alındı. Irak makamları, Kufe ilçesine bağlı Meysan Mahallesi’ndeki kasap dükkanına operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Irak’ın Necef kentinde yabani domuz avlayarak etlerini kıyma haline getirip halka sattığı belirlenen bir kasap gözaltına alındı. Irak makamları, Kufe ilçesine bağlı Meysan Mahallesi’ndeki kasap dükkanına operasyon düzenlendiğini açıkladı.
İstihbarat birimlerinin yürüttüğü takip sonucunda kasabın, Kufe’ye bağlı El-Hurriye bölgesindeki bataklıklarda yabani domuz avladığı ve etlerini kıyma hâline getirerek Necef sakinlerine sattığı tespit edildi.

Güvenlik güçleri tarafından salı günü düzenlenen operasyonda şüpheli, “kıyma” olarak satmaya hazırlandığı kesilmiş ve derisi yüzülmüş iki domuzla suçüstü yakalandı.

Irak medyası ve sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntülerde kasabın gözaltına alındığı anlar yer aldı.

Şüpheli; ticari dolandırıcılık, dinî hükümlere aykırılık ve sağlık mevzuatını ihlal suçlamalarıyla yetkili adli makamlara sevk edildi.

Olay, Necef halkı arasında büyük tepkiye yol açtı.

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