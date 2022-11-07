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Yerel 6 kişilik aile mantardan zehirlendi! Durumları ağır
Yerel

6 kişilik aile mantardan zehirlendi! Durumları ağır

Ordu'da 6 kişilik aile mantar nedeniyle hastanelik oldu. Zehirlenen aile bireylerinin tamamının durumu ağır.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 09:02:00 -
6 kişilik aile mantardan zehirlendi! Durumları ağır

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde aynı aileden Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Efe Eymen (10), Fatma Yıldırım (46) ile Elmas Beldek (59) ormandan toplanan mantardan yapılan yemeği yedikten sonra fenalaştı.

AA'nın aktardığına göre; kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Ünye Devlet Hastanesi'ne başvuran 6 kişiden 5'i Samsun'a, 1 kişi ise Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

6 kişinin bilinçlerinin kapalı olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

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