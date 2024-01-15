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Yerel 6 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

6 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-15 14:54:00 -
6 kaçak göçmen yakalandı

Trabzon'da emniyet birimlerinin durdurduğu araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Akçaabat ilçesi sahil yolunda durdurulan araçta, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu düzensiz göçmenlere aracılık eden sürücü V.U. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan soruşturma başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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