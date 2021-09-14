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Eğitim 6 ilde 30 sınıfta daha yüz yüze eğitime ara verildi! Karantinaya alındılar
Eğitim

6 ilde 30 sınıfta daha yüz yüze eğitime ara verildi! Karantinaya alındılar

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından art arda karantina haberleri geldi. 6 ildeki bazı okullardakı öğrencilerin Covid-19'a yakalanması sonucu ilgili sınıflar için karantina kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 09:47:00 - 2021-09-14 16:18:18
6 ilde 30 sınıfta daha yüz yüze eğitime ara verildi! Karantinaya alındılar

Yüz yüze eğitimde karantina haberinin geldiği ilk il Bilecik oldu. Merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde eğitim veren Vezirhan Ortaokulu’nda eğitim gören 6’ıncı sınıf öğrencilerinin 2’nin PCR testi sonuçları pozitif çıktı.

23 öğrencisi bulunan sınıf hemen karantinaya alınırken, evlerine gönderilen öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.

Denizli

Denizli’de Şemikler Ortaokulunda 7. sınıf şubelerinden birinde 2 öğrencinin corona virüsü belirtileri göstermesi üzerine PCR testi uygulandı. Öğrencileri pozitif çıkması sonucu sınıf karantinaya alındı. Karantinaya alınan sınıfta eğitim ise uzaktan devam ediyor.

Denizli genelinde karantinaya alınan sınıf sayısı ise 4’ü lise, 2’si ortaokul olmak üzere toplamda 6 oldu.

Erzincan

Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf da okuyan 2 öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması sonucunda sınıfta bulunan tüm öğrenciler evlerinde karantinaya alındı.

Yakın temaslı öğrencilerin 14 gün boyunca karantinada kalacakları bildirilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konya

Konya'nın Beyşehir ilçesi Sağlık Meslek Lisesi'nde 2. sınıfta 2 öğrencide koronavirüse rastlanması sonucu o sınıfta eğitime 27 Eylül'e kadar ara verildi.

Mersin

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mersin'de 17 bin 407 sınıf bulunduğunu, bunlardan sadece 18'inde yüz yüze eğitime ara verildiğini belirterek, sürecin kontrollü şekilde devam ettiğini söyledi.

Manisa

Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aynı sınıftaki 2 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı. Kent genelinde toplamda 3 farklı ilçede 3 farklı okulda 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.

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Yorumlar

genç adam

plan tıkır tıkır işliyor,okullarda vakaları yüksek gösterip çocukları aşılamak istiyorlar.
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refik zengin

Okullarda çoçuklara her gün 1 damla pelin otu yağı,yarım çay kaşığı bir fincan suda karıştırılmış zencefil verilirse hiç bi,r okulda covid vakası olmaz.Ayrıca evlerinde 1 çay kaşığı sumak yemeleride tavsiye edilirse bu iş tamam olur.İsyer inanın,ister inanmayın çözümü bu basit yöntem.
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