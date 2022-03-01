6 benzemezden gerici vaatler

YENİ AKİT ANKARA

CHP, İP, Saadet, Gelecek, Demokrat ve DEVA partilerinin yaptıkları ortak çalışması ile devletin bazı kurumlarını tamamen ortadan kaldırırken, bir kısmına da düzenleme getireceklerini imza altına aldılar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren partilerin temsilcileri görünüşte HDP’yi yok sayarak gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle HDP’nin kayyum rahatsızlığını mutabakat altına almış oldular.

Ankara Bilkent Otel’de bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; yeni düzen için birçok kurum ve kuruluşa düzenleme yaparak daha iyi bir sistem oluşturacaklarını vaad ettiler.

Harf sırasına göre konuştular

Metnin oluşturulması çalışmalarına katılan 6 genel başkan yardımcısı, harf sırasına göre kürsüye çıktılar. Toplantıda ilk söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Söz veriyoruz, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı esasına dayanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de, temel hak ve özgürlüklerin tamamını ve kurumsal kültürün hakimiyetini güvence altına alacağız” ifadelerini kullandı.

Seçim barajı yüzde 3'e düşürülecek

İşte diğer konuşmalarda öne çıkanlar...

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu: “Temsil gücünü artırmak, temsilde adaleti ve çoğulcu demokrasiyi sağlamak amacıyla seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. En son yapılan seçimlerde en az yüzde 1 oy alan siyasi partiler Hazine yardımından faydalanmaya hak kazanacak.”

Cumhurbaşkanı 1 dönem ve partisiz

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp: “Cumhurbaşkanı ile meclisin görev sürelerinin ayrıştırılması amacıyla cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıl olarak yalnızca bir dönem için ve partisiz seçilmesi kuralını getireceğiz.”

Eşcinsel destekçiliğine onay: Çoklu baro kaldırılacak

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, eşcinsel destekçiliği yapan baroların tahakkümünü engellemek için getirilen çoklu baro sisteminin kaldırılacağını belirterek, “Hakimlik ile savcılık mesleklerini, tam bağımsızlık için birbirinden ayıracağız. Hakimler ve Savcılar Kurulunu kaldıracak, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturacağız. Çoklu baro uygulamasına son vereceğiz. Sayıştayı Anayasa’da bir yüksek mahkeme olarak düzenleyeceğiz.” dedi.

TRT, AA ve RTÜK yapılandırılacak!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem: “TRT’yi ve Anadolu Ajansı’nı, bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yeniden yapılandıracağız. Keyfi akreditasyon kararlarına son verip, basın kartlarının verilmesinde meslek kuruluşlarına belirleyici bir rol vereceğiz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun görevini bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirebilmesi için yasal ve yapısal değişiklikler yapacağız.”

YÖK ve Kayyum yasası kalkacak

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ise sunumunda, YÖK ve kayyum kanununu kaldırarak terörü destekleyen HDP’li belediyelere yol açacakları vaadinde bulunarak şunları kaydetti: “Kayyum uygulamalarına son vereceğiz. Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK) kaldırarak yerine yetkileri koordinasyon görevi ile sınırlandırılmış, üyelerinin ise demokratik meşruiyet esasına dayanılarak seçildiği üniversiteler arası bir kurul tesis edeceğiz.”

Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlattılar

6 muhalefet partisinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”e ilişkin programını 28 Şubat’ta düzenlenmesine tepki gösteren Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, “Bir başka gün yokmuş gibi, Rahmetli Erbakan Hocamızın adeta kemiklerini sızlatırcasına bu darbenin en önemli mimarından birinin etrafında bir araya geliyorlar. Enteresan değil mi, bu tuhaf bir şey değil mi? Neden 28 Şubat? Hesaplaşma darbenin mimarıyla iş birliği yapmaktan geçmemeli” dedi.