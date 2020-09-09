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Ekonomi 5G için 6,6 milyar dolarlık anlaşma
Ekonomi

5G için 6,6 milyar dolarlık anlaşma

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, pazartesi günü Amerikan telekomünikasyon firması Verizon Communications ile beşinci nesil kablosuz ağ geliştirme konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:18:00 -
5G için 6,6 milyar dolarlık anlaşma

5G ağ altyapısı geliştirme anlaşmasının 6,6 milyar dolar tutarında olduğu ve Aralık 2025’e kadar süreceği belirtildi. Açıklamada, Samsung’un çığır açan ağ teknolojileri sunmaya devam etmekten heyecan duyduğu belirtilerek, “Verizon’la ilişkimizi genişletmekten ve uzun vadeli bir stratejik anlaşmadan yararlanmaktan heyecan duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı. Huawei’nin ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle Samsung’un kablosuz ağ sağlayıcıları endüstrisindeki pazar payının artabileceği belirtiliyor.

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