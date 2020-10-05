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Aktüel 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali
Aktüel

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali

Festivaldeki yarışma filmlerinden "Koku" seyirciyle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-05 23:38:31 -
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali

ANTALYA (AA) - 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, yarışma filmlerinden "Koku"nun gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlediği festival, film, belgesel gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde, davetliler ateş ölçümü yapıldıktan sonra maskeyle alana alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan açık hava sahnesinde bu akşam, Barış Gördağ ve Yasin Çetin'in yönettiği "Koku" filminin prömiyeri yapıldı.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan filmde, Nergis Öztürk, Yunus Emre Yıldırımer, Güliz Şirinyan, Eren Yılmaz ile Mehlika Buğlem Kılıç rol alıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının da destekliği "Koku" filminin çekimleri, Malatya'nın Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde tamamlanmıştı.

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