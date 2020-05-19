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56’ıncı evlilik yıl dönümlerini Vefa Destek Grubu’nun sürpriziyle kutladılar

İzmir’in Tire ilçesinde Ayşe ve Ahmet Ercan çifti, 56’ıncı evlilik yıl dönümlerini Vefa Destek Grubu görevlilerinin pastalı sürprizi ile kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:20:48 -
56’ıncı evlilik yıl dönümlerini Vefa Destek Grubu’nun sürpriziyle kutladılar

İzmir’in Tire ilçesinde Ayşe ve Ahmet Ercan çifti, 56’ıncı evlilik yıl dönümlerini Vefa Destek Grubu görevlilerinin pastalı sürprizi ile kutladı.


Tire’de yaşayan 80 yaşındaki Ayşe ve Ahmet Ercan çiftinin 56’ıncı evlilik yıl dönümünde komşuları bir sürpriz hazırladı. 155’i arayan komşuları, durumu anlatarak görevlilerden pasta istedi. 155, konuyu Vefa Destek Grubu’na aktarınca görevli 2 öğretmen özel olarak pasta yaptırarak, iftar sonrası balkonda oturan Ayşe ve Ahmet Ercan’ı evlerinde ziyaret etti. yanına Pastayı çifte veren görevliler, Ercan çifti için hazırlanan şiiri de okudular. Renkli görüntülerin yaşandığı sürpriz yıl dönümü kutlaması, hem komşuları hem de yaşlı çifti mutlu etti.

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