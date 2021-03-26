55 yaş üstü covid aşısı ne zaman, sorusu yanıt buldu. Türkiye’de, toplam 13 milyon Kovid-19 aşısı yapıldı.Peki, 55 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

55 yaş üstü vatandaşların aşılaması başladı mı?

Ramazan ayına kadar 1 milyonu aşkın öğretmenle birlikte 55 yaş üstündeki vatandaşlarda aşılamanın başlaması planlanıyor. Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 13 milyonu geçerken bunların 8 milyonu 1. doz, 5 milyonu aşkını ise 2. doz olarak uygulandı. Nisan ayının ilk haftasına kadar Almanya ve Çin'den gelecek siparişlerle birlikte aşılama işlemleri Türkiye'nin dört bir yanında devam edecek. Ramazan ayına kadar 1 milyonu aşkın öğretmenle birlikte 55 yaş üstündeki vatandaşlarda aşılamanın başlaması hedefleniyor. 60-65 yaş grubunun bu hafta içerisinde aşılanacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelecek dozlarla aşılama işlemlerini yeniden hızlandıracak

Almanya'nın BioNTech ve Çin'in Sinovac şirketlerinden 10 milyon dozun üzerinde siparişin nisan ayının ilk haftasına kadar Türkiye'ye gelmesi ve aşılama işlemlerinin 55-60 yaş grubuna kadar inmesi bekleniyor. 55 yaş üstüyle birlikte öğretmenlerin de aşılanmaları ramazanda tamamlanacak.