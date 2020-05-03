55 ülkeye maske ve tulum veren el olduk

Varank, “Sıkıntılı süreçte bizden yardım talep eden 120 ülkeden 55’ine maske, tulum gibi koruyucu ekipman gönderdik” açıklamasında bulundu. Akit TV’ye konuk olan Varank, Türkiye’de koruyucu ekipman sorunu olmadığını da dile getirerek, “Salgın döneminde yaklaşık 250 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz dağıttık” dedi. Varank, ayrıca yerli solunum cihazı (ventilatör) üretiminde aşama kat edildiğini vurguladı. Cihazın kaliteli olduğuna işaret eden Varank, “Ventilatörümüz, yoğun bakım doktorları tarafından kullanıldı ve başarılı bulundu. Bu başarıda tasarımı ve üretimi yapan şirketlerimizin, mühendislerimizin milli mücadele şuuruyla çalışmalarının payı büyük. Öbür taraftan üretim faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah mayıs sonuna kadar 5 bin cihaz imal edeceğiz” diye konuştu.