520 yataklı dev hastane kapılarını açıyor!
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Denizli Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun katılacağı törenle yarın açılacak.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu, yarın 520 yatak kapasiteli Denizli Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katılacak.
Modern sağlık altyapısı ve donanımıyla hizmet verecek hastanenin, Denizli merkezinin yanı sıra çevre yerleşim yerlerinin sağlık hizmeti ihtiyacına da katkı sağlaması bekleniyor.
Hastanede 110 yoğun bakım yatağı bulunurken 92 poliklinik odasıyla ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri sunulacak. Ayrıca 14 ameliyathanesiyle cerrahi müdahalelere imkan sağlayacak hastanede, 391 araç kapasiteli otopark da yer alıyor.