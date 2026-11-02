Türkiye'deki skandal tütün bilançosu Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu isyan ettirdi! Her 3 kişiden 1'i zehir soluyor, felaket kapıda!

‘TÜTÜN HER YIL 100 BİNDEN FAZLA İNSANIMIZIN HAYATINA MAL OLUYOR’ Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin sigara içme oranında dünya genelinde ikinci olduğunu belirterek, “Tütünle mücadele, sadece sigara kullananların değil, hepimizin meselesidir. Çünkü tütün her yıl 100 binden fazla insanımızın hayatına mal oluyor. Bugün ne yazık ki Türkiye, sigara içme oranında dünya genelinde ikinci sırada yer alıyor; ülkemizde maalesef her 3 kişiden 1’i, nüfusumuzun yüzde 33’ü tütün kullanıyor. Erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığında dünyada ne yazık ki ilk sıralardayız. Bir başka önemli mesele de çocuklarımızın sigarayla tanışma yaşı, Türkiye’de tütün kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlıyor. Sigara içen 13-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 73,3’ü yaş doğrulaması yapmadan sigara alabildiğini belirtiyor. Bugün bir de elektronik sigara ve puf gibi yeni ürünlerle karşı karşıyayız. Bunlar farklı isimlerle, farklı ambalajlarla gençlerimize sunuluyor. Daha az zararlı olduğu söyleniyor. Ancak bu ürünlerin de ciddi sağlık riskleri taşıdığını biliyoruz. Hiçbirini masum bir alışkanlık gibi görmemeliyiz. Biz çocuklarımızı bu tehlikeden korumak istiyoruz. Bunun için tütün satışında elektronik yaş doğrulama sisteminin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Nitekim Yeşilay’ın araştırmasına katılan vatandaşlarımızın yüzde 90’ının da bu sistemi desteklediğini görüyoruz. Şunu da biliyoruz; sigara kullanan vatandaşlarımızın yüzde 80’i de bu illetten kurtulmak istiyor. Biz de sigarayı bırakmak isteyen her vatandaşımızın yanında olmak istiyoruz. Tütün, hayat kalitenizi düşürüyor. Nefes darlığına yol açıyor; başta kanser ve kalp krizi olmak üzere hayati risk taşıyan pek çok hastalığa yakalanma ihtimalinizi artırıyor. Bazen 'bana bir şey olmaz' deniliyor. Bazen de 'ben bunu bir gün bırakacağım' denilerek erteleniyor. Buradan açıkça söylüyorum; iş işten geçtikten sonra eyvahın karı yok. Bugün ülkemizin dört bir yanında bin 910 Sigara Bırakma Polikliniğimizle hizmet veriyoruz. MHRS üzerinden çevrim içi poliklinik hizmeti sunuyoruz. Hekimlerimizin uygun gördüğü vatandaşlarımıza sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçları ücretsiz olarak sağlıyoruz. Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız. Dünyada sigara bırakma hizmetlerini tamamen ücretsiz olarak sunan nadir ülkelerden biriyiz. 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattımız da vatandaşlarımıza rehberlik ve takip desteği sunuyor. Tütünle mücadele sadece devletin, sadece Sağlık Bakanlığı’nın mücadelesi değildir. Bu, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Ailelerimizle, eğitimcilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, esnafımızla topyekun hareket etmeliyiz. Çünkü çocuklarımızı korumak, bu toplumun ortak vicdanının gereğidir. Türkiye’de 2024 yılında 150,5 milyar adet bandrollü sigara satıldı. Bu rakam, mücadelenin neden daha kararlı ve hep birlikte yürütülmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Buradan aramızda sigara kullanan vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum: Gelin, bugün kendinize bir söz verin. 'Artık sigara içmeyeceğim. Hem kendime hem Sağlık Bakanımıza söz verdim' deyin. Biz de bu kararınızda sonuna kadar yanınızda olalım" dedi.