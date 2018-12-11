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52 milyon kişinin bilgileri sızdırıldı! Kapanma tarihi öne çekildi

Yaklaşık 52 milyon kullanıcının özel bilgilerinin sızdırılması nedeniyle Google, Google Plus'ın kapatılma tarihini 4 ay önceye çekti.

11 Aralık 2018 Salı 20:50
52 milyon kişinin bilgileri sızdırıldı! Kapanma tarihi öne çekildi

Google'ın sosyal medya uygulaması Google Plus'ın kapatılma tarihi öne çekildi. Uygulamada yapılan bir güncelleme sonrası 52 milyon kullanıcının bilgilerinin sızdırılması nedeniyle böyle bir karar alındığı açıklandı.

6 gün boyunca yazılımcılara sızdırıldı

Günceleme ile kullanıcı bilgileri 6 gün boyunca yazılımcılara sızdırıldı. Yaşanan olay sonrası Google Plus'ın kapatılma tarihi beklenenden 4 ay öncesine çekilerek Nisan 2019 tarihine alındı.

Ne amaçla kullanıldığı bilinmiyor

Google Plus kullanıcıların sızan bilgilerinin yazılımcılar tarafından kötü bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor. Google, kullanıcların bilgilerinin sızdırıldığını ama kullanıcıların finansal veri, şifre ve ulusal kimlikleri ile bilgilerin sızmadığını açıkladı.

"Bu tür hataları ciddiye alıyoruz"

Google'nin sosyal medya aplikasyon sorumlusu David Thacker konu hakkında, "Bu tür hataları ciddiye alıyoruz. Kullanıcıların gizliliğini korumak için gizlilik programları üzerine sürekli yatırım ve yenilikler yapıyoruz. Kesinlikle gizliliğin korunması için sürekli elimizden geleni yapacağız." açıklamasında bulundu.

Google CEO'su mahkemeye çıkacak

Bilgilerin sızmasından sonra Google CEO'su Sundar Pichai Salı günü Washington'da mahkemeye çıkacak.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 20:50
  1. Google
  2. Washington
  3. Google Plus
  4. Sundar Pichai

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