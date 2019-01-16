51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin adayları belli oldu.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, 2018 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama sonucunda 51. SİYAD Ödülleri adaylarını seçtiler. 11 katagoride ödül adaylarıyla buluştu. "Ahlat Ağacı" 10 adaylık, "Güvercin" filmi ise 7 adaylık kazandı.

“Ahlat Ağacı”

filmini, 7 adaylıkla Banu Sıvacı’nın “Güvercin”, 6’şar adaylıkla Mahmut Fazıl Coşkun’un “Anons”, Emre Erdoğdu’nun “Kar” ve Tolga Karaçelik’in “Kelebekler” filmleri izledi.“Daha”, “Müslüm”, “Son Çıkış” ve “Yol Kenarı” 3’er, “Şampiyon” ve “Sofra Sırları” 2’şer, “Arada”, “Arif v 216” ile “Aydede” birer dalda

aday çıkardılar.

Hazar Ergüçlü, hem “Kar”daki performansıyla “en iyi kadın oyuncu, hem de “Ahlat Ağacı”ndaki performansı ile “en iyi yardımcı kadın oyuncu” dallarında aday seçilerek iki film üzerinden iki ayrı dalda adaylık elde etti.

51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri, SİYAD üyelerinin yapacağı 2. tur oylamanın ardından 27 Şubat Çarşamba akşamı Anahit Sahne’de Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki adaylar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ADAY LİSTESİ

EN İYİ FİLM

Ahlat Ağacı

Anons

Güvercin

Kar

Kelebekler

EN İYİ SENARYO

Akın Aksu, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan (Ahlat Ağacı)

Emre Erdoğdu (Kar)

Tolga Karaçelik (Kelebekler)

Banu Sıvacı (Güvercin)

Ümit Ünal (Sofra Sırları)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Ayça Bingöl (Müslüm)

Hazar Ergüçlü (Ahlat Ağacı)

Gülçin Kültür Şahin (Kelebekler)

Ayşenil Şamlıoğlu

(Son Çıkış)

Bennu Yıldırımlar (Ahlat Ağacı)

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Serkan Güler (Şampiyon)

Krum Rodriguez (Anons)

Andreas Sinanos (Yol Kenarı)

Gökhan Tiryaki (Ahlat Ağacı)

Arda Yıldıran (Güvercin)

EN İYİ KURGU

Ali Aga

(Yol Kenarı)

Ayris Alptekin (Kar)

Nuri Bilge Ceylan

(Ahlat Ağacı)

Çiçek Kahraman (Anons)

Evren Luş

(Son Çıkış)

EN İYİ YÖNETMEN

Nuri Bilge

Ceylan (Ahlat Ağacı)

Mahmut Fazıl

Coşkun (Anons)

Emre Erdoğdu (Kar)

Tolga Karaçelik (Kelebekler)

Banu Sıvacı (Güvercin)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Farah Zeynep Abdullah (Şampiyon)

Tuğçe Altuğ (Kelebekler)

Hazar Ergüçlü (Kar)

Demet Evgar

(Sofra Sırları)

Ezgi Mola (Aydede)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Kemal Burak Alper (Güvercin)

Fatih Artman (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Doğu Demirkol

(Ahlat Ağacı)

Hayat van Eck (Daha)

Timuçin Esen (Müslüm)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Halil Babür (Kar)

Murat Cemcir

(Ahlat Ağacı)

Hakan Karsak (Kelebekler)

Şahin Kendirci (Müslüm)

Ahmet Mümtaz

Taylan (Daha)

EN İYİ MÜZİK

Canset Özge Can (Güvercin)

Barış Diri, Tamer Temel (Son Çıkış)

Okan Kaya (Anons)

Orkun Tunç (Arada)

Uygur Yiğit (Daha)

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ

Meral Aktan

(Ahlat Ağacı)

Özkan Çimenli, Hakan Yarkın (Arif v 216)

Osman Özcan, László Rajk (Anons)

Tuğba Gül Poyraz (Güvercin)

Natali Yeres (Yol Kenarı)