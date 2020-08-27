51 Müslümanı şehit eden terörist Tarrant hakkında karar çıktı

Yeni Zelanda’nın Christchurch ketinde 15 Mart 2019'da 2 camiye saldırı düzenleyerek katliam yapan ve 51 kişinin şehit olmasına neden olan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant’a ömür boyu hapis cezası verildi.

Terörist Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını daha önce kabul etti.

Tarrant düzenlediği saldırıyı facebook üzerinden canlı olarak yayınlamıştı. Tek başına Nur ve Linwood camilerine saldırı düzenleyen Tarrant'ın yayınladığı 70 sayfalık manifestoda, Ayasofya minarelerden kurtulacak. Kısmı dikkat çekmişti.

Tarrant saldırıda 1 Türk'ü şehit etmiş, 2 Türk'ü de yaralamıştı.

İlk kez ömür boyu hapis cezası verildi

Saldırı bütün dünyanın dikkatini çekmiş ve bütün dünya ülkeleri bu olayı kınamıştı. Tarrant'a verilen ömür boyu hapis cezası Yeni Zelanda tarihinde ilk kez verildi.