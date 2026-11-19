Otomotiv sektörünün yenilikçi markalarından CHERY, araç güvenliğine yönelik teknolojilerini farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği kapsamlı testlerle ortaya koymayı sürdürüyor. Bu kapsamda 10 Kasım’da Brezilya’nın São Paulo kentinde düzenlenen “Brazil Safety Challenge” etkinliğinde, özellikle yağışlı hava koşullarında araçların güvenliği ve dayanıklılığı değerlendirildi. Bölgenin yağışlı mevsiminde yollarda oluşabilecek su birikintilerinin kontrollü koşullarda simüle edildiği organizasyonda, markanın 7 koltuklu ve dört tekerlekten çekişli TIGGO 9 CSH modeli zorlu bir dayanıklılık sınavından geçti. Yaklaşık 50 otomotiv gazetecisinin katıldığı etkinlikte, aracın tekrarlanan su geçişleri karşısındaki performansı incelendi.

24 saatte 50’den fazla kontrollü su geçişi

Aynı test aracıyla 24 saat içinde 50’den fazla kontrollü su geçişi gerçekleştirildi. Uygulamaların ardından yapılan detaylı teknik incelemelerde, aracın iç bölümünde ve yüksek voltajlı batarya paketinde herhangi bir su girişine rastlanmadı. Bataryanın sızdırmazlığını koruduğu, sıcaklığının normal çalışma aralığında kaldığı ve gösterge panelinde herhangi bir uyarı oluşmadığı belirlendi. Test sürecinin tamamlanmasının ardından aracın normal şekilde çalışmaya devam ettiği de doğrulandı.

Organizasyonda güvenlik ve dayanıklılık uygulamalarının yanı sıra TIGGO 7 ve TIGGO 8 modelleriyle pist ve arazi sürüşleri düzenlendi. Katılımcı gazeteciler, bu sürüşler sayesinde araçların güç aktarım sistemlerini, yol tutuş özelliklerini ve farklı zeminlerdeki sürüş kabiliyetlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Super Hybrid teknolojisinde batarya güvenliği ön planda

Testlerde kullanılan TIGGO 9 CSH, CHERY’nin plug-in hibrit güç aktarım sistemi CHERY Super Hybrid (CSH) teknolojisiyle donatılıyor. 1,5 litrelik turbo benzinli motoru, elektrikli sürüş sistemi ve hibrit araçlar için özel olarak geliştirilen şanzımanı bir araya getiren sistem, farklı sürüş koşullarında verimli ve dengeli performans sunmayı hedefliyor.

Modelin yüksek voltajlı batarya paketi, toz ve suya karşı koruma sağlayan IP68 koruma sınıfına sahip. Bataryanın alt bölümünde bulunan yüksek dayanımlı çelik koruma plakası ise taş, yol üzerindeki yabancı maddeler ve farklı zemin koşullarında meydana gelebilecek sürtünme ve darbelere karşı ilave koruma sağlıyor. Bu donanımlar, batarya güvenliğinin CHERY’nin hibrit araç geliştirme çalışmalarındaki temel önceliklerden biri olduğunu gösteriyor.

“Safety. For Family” vizyonu uluslararası testlerle destekleniyor

Brezilya’daki organizasyon, CHERY’nin farklı ülkelerde gerçekleştirdiği “Global Safety Challenge” etkinlik serisinin bir parçası olarak düzenlendi. Güvenliği yalnızca laboratuvar testleriyle sınırlı tutmayan marka, gerçek kullanım koşullarını yansıtan uygulamalarla “Safety. For Family” (Aile için güvenlik) vizyonunu destekliyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda, Brezilya’daki etkinlikten önce 2026 CHERY International User Summit kapsamında Çin’in Wuhu kentinde TIGGO 7 modeliyle kamuoyuna açık bir çarpışma testi gerçekleştirilmişti. Aynı organizasyonda AiMOGA robotik teknolojileri ve bunların günlük yaşamdaki kullanım alanları da tanıtılmıştı.

Türkiye pazarında da satışa sunulan TIGGO 7 ve TIGGO 8 modelleri, geniş ve işlevsel iç mekânlarını sürüş destek sistemleriyle birleştirerek ailelerin farklı ulaşım ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyor. Şehir içi yolculuklardan okul ulaşımına, hafta sonu gezilerinden uzun seyahatlere kadar farklı kullanım senaryoları gözetilerek geliştirilen modeller, markanın aile odaklı güvenlik yaklaşımını Türkiye pazarına da taşıyor.

CHERY, uluslararası pazarlarda gerçekleştirdiği kamuoyuna açık güvenlik ve dayanıklılık testleriyle araçlarının farklı koşullardaki performansını değerlendirmeyi ve aile güvenliğini merkeze alan yaklaşımını somut uygulamalarla desteklemeyi sürdürüyor.

Not: Su geçişi testlerinde elde edilen sonuçlar, yalnızca Brezilya’da kullanılan test aracı ve uygulamanın gerçekleştirildiği koşullar için geçerlidir. Araç donanımları pazara ve versiyona göre farklılık gösterebilir. Teknik özellikler ve kullanım koşulları konusunda ilgili pazardaki ürün bilgileri ile araç kullanım kılavuzu esas alınmalıdır.