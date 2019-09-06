5 yatırıma 14 milyar TL

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana’da desteklenmesine karar verilen 5 yatırıma ilişkin Cumhurbaşkanı kararlarıResmi Gazete’de yayınlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana’da desteklenmesine karar verilen 5 proje için toplam yatırım tutarının 14 milyar lira olduğunu belirterek, “Bu projelerle toplam 3 bin kişiye yeni istihdam sağlanacak. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde dış ticaret açığının azaltılmasına yıllık 1,4 milyar dolar katkı yapacak” açıklamasında bulundu.

Proje bazlı teşvikten yararlanan yatırımlardan biri Ceyhan Polipropilen Üretim AŞ tarafından Adana’da hayata geçirilecek. 8 milyar 225 milyon lira tutarındaki projeyle 590 kişiye ilave istihdam sağlanması öngörülüyor.

Ankara’da 2 yatırıma teşvik

Ankara’da kurulacak Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ’nin güneş paneli üretim tesisi, Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden faydalanacak ikinci yatırım olacak. Toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon lira olan tesisle 982 kişiye ek istihdam sağlanacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yapılacak 1 milyar 427 milyon lira sabit yatırım tutarına sahip rüzgar tüneli tesisi ise 52 kişiye yeni iş kapısı olacak.

Teşvik kapsamında Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Bursa’da yapılacak toplam sabit yatırım tutarı 852 milyon lira olan tesisle 173 kişiye yeni istihdam sağlanacak.

112 kişiye istihdam

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından İstanbul’da toplam sabit yatırım tutarı 600 milyon lira olan insansız hava aracı (İHA) ve sistemleri üretim tesisi yatırımı gerçekleştirilecek. Bu tesisle bin 112 kişi yeni bir işe kavuşacak. Son yıllarda özellikle savunma sanayisinin göz bebeği olan İHA’ların yerli ve milli imkanlarla üretilmesiyle dışa bağımlılık azalacak, ihracat artacak, cari açığın kapanmasına katkı sağlanacak. Bu yatırımla 393 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve ihracata 413 milyon dolarlık katkı verilecek.