0553 313 94 23

5 yatırıma 14 milyar TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana’da desteklenmesine karar verilen 5 proje için toplam yatırım tutarının 14 milyar lira olduğunu belirtti.

06 Eylül 2019 Cuma 11:28
5 yatırıma 14 milyar TL

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana’da desteklenmesine karar verilen 5 yatırıma ilişkin Cumhurbaşkanı kararlarıResmi Gazete’de yayınlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana’da desteklenmesine karar verilen 5 proje için toplam yatırım tutarının 14 milyar lira olduğunu belirterek, “Bu projelerle toplam 3 bin kişiye yeni istihdam sağlanacak. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde dış ticaret açığının azaltılmasına yıllık 1,4 milyar dolar katkı yapacak” açıklamasında bulundu.

Proje bazlı teşvikten yararlanan yatırımlardan biri Ceyhan Polipropilen Üretim AŞ tarafından Adana’da hayata geçirilecek. 8 milyar 225 milyon lira tutarındaki projeyle 590 kişiye ilave istihdam sağlanması öngörülüyor.

Ankara’da 2 yatırıma teşvik

Ankara’da kurulacak Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ’nin güneş paneli üretim tesisi, Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden faydalanacak ikinci yatırım olacak. Toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon lira olan tesisle 982 kişiye ek istihdam sağlanacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yapılacak 1 milyar 427 milyon lira sabit yatırım tutarına sahip rüzgar tüneli tesisi ise 52 kişiye yeni iş kapısı olacak.

Teşvik kapsamında Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Bursa’da yapılacak toplam sabit yatırım tutarı 852 milyon lira olan tesisle 173 kişiye yeni istihdam sağlanacak.

112 kişiye istihdam

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından İstanbul’da toplam sabit yatırım tutarı 600 milyon lira olan insansız hava aracı (İHA) ve sistemleri üretim tesisi yatırımı gerçekleştirilecek. Bu tesisle bin 112 kişi yeni bir işe kavuşacak. Son yıllarda özellikle savunma sanayisinin göz bebeği olan İHA’ların yerli ve milli imkanlarla üretilmesiyle dışa bağımlılık azalacak, ihracat artacak, cari açığın kapanmasına katkı sağlanacak. Bu yatırımla 393 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve ihracata 413 milyon dolarlık katkı verilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:28
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. Adana
  4. Proje Bazlı Teşvik Sistemi
  5. Cumhurbaşkanı kararları
  6. Resmi Gazete
  7. İstanbul
  8. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  9. Ceyhan Polipropilen Üretim AŞ
  10. Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ
  11. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ
  12. Asil Çelik Sanayi
  13. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ
  14. Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ
  15. insansız hava aracı (İHA)
  16. savunma sanayisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AYM, 11 Eylül'de Wikipedia'yı görüşecek
    1. AYM, 11 Eylül'de Wikipedia'yı görüşecek
    2. GRAFİKLİ - Libya'da UMH'nin Terhune..
    3. Kırıkkale'de tartıştığı oğlunu av..
    4. Parıs Saint-Germain Academy Bursa kız..
    5. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    6. Gül: "Yargı reformunda birinci..
    7. Albayrak ekonomistleri dinleyecek
    8. Yılmaz Vural'dan VAR patlaması: Yahu..
    9. Belediye ekipleri yangın sonrası yara..
    10. Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım,..
    11. Kocaelispor maçları ek otobüs hatları..
    12. Meyve ve sebzede enflasyon sepeti istemi
    13. Başkent zabıtasından Taşdelen’e ziyaret
    14. Birbirimizle değil, birlikte yabancı..
    15. Fıstık ihracatçısının yüksek fiyat..
    16. Çorum'da bahçede çay içerken..
    17. Bursa’da Yunus Polisinin şehit olduğu..
    18. Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü
    19. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    20. FETÖ’den gözaltına alınan 5 kişi..
    21. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    22. Kavşak çalışmasında ağaç titizliği
    23. GÜNCELLEME - Boşanma aşamasındaki..
    24. 11 bin 400 liralık teşvik fırsatı
    25. Doğal yaşamak için çiftlik kurdu
    26. Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
    27. Adana’da 17 bin 500 aileye evde bakım..
    28. Şii milis gücü iddiaları kabul etmedi!
    29. Polis noktasından kaçan araç kaza..
    30. MÜSİAD’dan enflasyon değerlendirmesi
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!