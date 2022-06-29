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Gündem 5 terörist öldürüldü
Gündem

5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 16:40:00 -
5 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ülkemizin sınırlarını korumak için terörle mücadelesi sürüyor.

Hain teröristleri her geçen gün biraz daha inlerine gömen askerlerimizden yeni bir başarı daha geldi.

5 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

"Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

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