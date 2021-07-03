5 milyar liralık destek ödemeleri başladı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 5 milyar liralık destek paketinin ilk fazına ilişkin ödemeleri 30 Haziran itibarıyla başlattıklarını belirterek, “Türkiye’nin büyük çaplı ihracat yapan şirketlerini tedarik konusunda besleyen küçük ve mikro ölçekli işletmelerin ayakta kalmalarını destekliyoruz.” dedi. KOSGEB’in, salgın öncesi bürokrasinin azaltılması ve dijitalleşme kapsamında bütün sistemlerini internet ortamına taşıdığının altını çizen Kurt, “2020 yılında bize ayrılan bütçenin yüzde 15 üzerine çıkarak desteklerimizi KOBİ’lere ulaştırdık. Bu yıl da benzer performans ortaya koymak için gayret gösteriyoruz.” diye konuştu. Kurt, şu an gündemlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salgından etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik açıkladığı 5 milyar liralık destek paketinin bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: “Birinci fazda ihtiyacın belirlenmesi ve desteğin daha zor durumda olana gitmesini amaçlamıştık. Burada öncelikli hedef kitlemiz 2019’dan 2020’ye geçiş sürecinde yüzde 25’lik ciro kaybı yaşayanlar ve buna rağmen personelini işten çıkartmamış olanlardı. Ayrıca daha önce işe devam kredisi veya KOSGEB’den girişimcilik kredisi kullanmamış olanları gözettik. 5 milyar liralık destek paketinin ilk ödemelerine 30 Haziran itibarıyla başladık.” Salgından etkilenen İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmeler Hızlı Destek Programı’nın birinci fazına ilişkin başvurular 3- 21 Mayıs arasında alındı. Şartların kolaylaştırıldığı ikinci faz başvuruları, 21 Haziran’da başladı. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, 9 Temmuz’a kadar “www.turkiye.gov.tr” internet adresinden programa başvuru yapabilecek.