5 milyar dolar Türkiye'nin cebinde! İmzalar atıldı, TCMB hesaplarına geçti

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile Merkez Bankası ay başında 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması imzaladı. Suudi Arabistan imzaların atılması sonrası yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisine güven vurgusu yaparken 5 milyar dolarlık mevduatın TCMB hesaplarına girdiği öğrenildi.

Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında geçtiğimiz hafta TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı. Dünya gazetesine göre; Alınan bilgilere göre, 5 milyar dolarlık mevduat dün itibarıyla TCMB hesaplarına girdi.

Bankacılık kaynaklarının 5 milyar dolarlık girişi bugün yayımlanan 13 Mart tarihli bilanço verilerinden görüldü. Reuters, TCMB'nin konuya ilişkin bir yorum yapmadığını yazdı.

GÖRÜŞMELER ARALIK AYINDA BAŞLADI

TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında ay başında imzalanmıştı. Suudi Arabistan ilgililerinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliahtı Prens Muhammed bin Salman El-Suud'un kararıyla ilgili adımın atıldığı belirtilmişti. İki ülke mevduat için görüşmelere Aralık ayında başlamışlardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO