5 katlı binada yangın! En az 52 ölü
Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'da 5 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 52 kişi öldü, 43 kişi ise yaralandı yaralandı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'ta 5 katlı bir binada yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre en az 52 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi ise yaralandı.
Ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildiren yetkililer, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ancak içeride hala yoğun duman olduğunu kaydetti.
Ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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