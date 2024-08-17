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Gündem 5 ildeki yangınlarda 3 bin 583 kişi tahliye edildi
Gündem

5 ildeki yangınlarda 3 bin 583 kişi tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2024-08-17 02:59:00 -
5 ildeki yangınlarda 3 bin 583 kişi tahliye edildi

AFAD, 5 ildeki yangınlarda 3 bin 583 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

il Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki orman yangınlarında tedbir amaçlı 3 bin 583 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için ilgili tüm kurumlarla müdahale çalışmalarının havadan ve karadan aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında, 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev almaktadır. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: AA
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