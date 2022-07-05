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Yerel 5 ilde uyuşturucu operasyonu! 14 kişi tutuklandı
Yerel

5 ilde uyuşturucu operasyonu! 14 kişi tutuklandı

Konya merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 12:17:00 -
5 ilde uyuşturucu operasyonu! 14 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 45 kilogram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 128 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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