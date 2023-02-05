5 il için fırtına uyarısı

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde (Merkez ve ilçeler dahil) zaman zaman fırtınanın saatte 60-80 kilometre esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte; soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.