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Gündem ‘5 general istifa etti’ iddiası yalanlandı
Gündem

‘5 general istifa etti’ iddiası yalanlandı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “5 general istifa etti” haberlerini yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 19:03:00 -
‘5 general istifa etti’ iddiası yalanlandı

TSK’da görev yapan personelin emeklilik hakkını kazanmalarının ardından bu yönde talepte bulunmalarını doğal bir hak olarak değerlendiren kaynaklar, şunları kaydetti: “Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerini olağan dışı bir işlem gibi göstererek TSK’da sıkıntı varmış gibi vermek, sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak, iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK’yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir.”

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